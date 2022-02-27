Россиянка Михайлова стала второй на турнире "Топ-16" по настольному теннису

ТАСС, 27 февраля. Россиянка Полина Михайлова проиграла немке Хань Ин в финале турнира "Топ-16" под эгидой Европейской федерации настольного тенниса в швейцарском Монтрё.

Встреча завершилась со счетом 4-0 (11:8, 14:12, 13:11, 11:7) в пользу немки.

Турнир "Топ-16" проводится среди 16 сильнейших теннисисток Европы. В четвертьфинале Михайлова победила победительницу прошлогоднего турнира - немку Нину Миттельхам (4-2).

Михайловой 35 лет, она стала третьей отечественной спортсменкой, вышедшей в финал данного турнира. Ранее это удавалось советским теннисисткам Зое Рудновой, победившей в 1974 году, и Флюре Булатовой, ставшей второй в 1983-м и выигравшей в 1986 и 1988 году.