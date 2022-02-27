Теннисист Рублев считает чемпионскую гонку более важной, чем мировой рейтинг

ТАСС, 27 февраля. Россиянин Андрей Рублев назвал чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) самым важным показателем результатов теннисиста. Комментарий Рублева приводит газета "Спорт-Экспресс".

Рублев победил 26 февраля на турнире в Дубае, завоевав десятый титул в карьере под эгидой ATP. В понедельник спортсмен поднимется на пятое место в чемпионской гонке и на шестое место в рейтинге ATP.

"Для меня чемпионская гонка - это самое важное, она реально отражает твою форму на сегодняшний день. Основной рейтинг не так важен - по сути, это прошлогодние результаты. В любом случае, когда ты поднимаешься на такую высоту, то каждая позиция важна, от этого зависит судьба моих контрактов. Но лично я решил, что не буду делать на этом акцент, а концентрироваться на своей игре, сезон длинный, не стоит делать ставки только на те турниры, где тебе надо защищать очки", - сказал Рублев.

В чемпионской гонке ATP очки теннисистов обнуляются после окончания каждого сезона и начисляются заново с началом следующего. Рейтинг ATP начисляет очки на основе 18 лучших результатов теннисиста за последние 52 недели.

Также с понедельника первое место в рейтинге ATP займет россиянин Даниил Медведев.