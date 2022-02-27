{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Международная федерация самбо приостановила проведение турниров в России и Белоруссии

Решение принято "в связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета"
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Международная федерация самбо (FIAS) приостанавливает проведение соревнований на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба FIAS.

"Нашим главным приоритетом является безопасность спортсменов и представителей команд, участвующих в соревнованиях под эгидой FIAS. В связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета, FIAS приостанавливает проведение соревнований в России и Белоруссии. Мы будем внимательно следить за развитием событий. Решения по дальнейшим шагам будут приниматься по итогам тщательной оценки рисков и консультаций со специалистами в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
FIG отклонила протест Украины и допустила гимнастов России до участия в этапе Кубка мира
Соревнования пройдут в Дохе со 2 по 5 марта
FIG отклонила протест Украины и допустила гимнастов России до участия в этапе Кубка мира
Читать полностью