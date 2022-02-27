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Футбол в России

"Ахмат" победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Полузащитник "Уфы" Дмитрий Кабутов и полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев Елена Афонина/ТАСС
Описание
Полузащитник "Уфы" Дмитрий Кабутов и полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного победил дома "Уфу" со счетом 2:1 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

В составе победителей голы забили Игорь Коновалов (51-я минута, с пенальти) и Александр Трошечкин (84) . У "Уфы" отличился Юрий Журавлев (45+1).

"Уфа" продлила серию без побед в чемпионате России до шести матчей. Последняя победа "Уфы" в чемпионате России была одержана в 13-м туре над "Ахматом" (1:0).

Ранее матчи "Ростова" с самарскими "Крыльями Советов", а также "Краснодара" с московским "Локомотивом", которые должны были пройти 27 февраля, были перенесены на неопределенный срок.

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. "Ахмат" занимает пятое место с 30 очками. В 20-м туре "Уфа" 6 марта в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", а "Ахмат" встретится дома с казанским "Рубином" 7 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо19123436-2039
2Зенит18115244-2038
3Сочи19111732-2134
4ЦСКА19103623-1633
5Ахмат19100926-2530
6Краснодар1885529-1829
7Локомотив1877424-1928
8Крылья Советов1883722-1827
9Спартак1965820-2823
10Нижний Новгород1964919-3022
11Рубин1864823-2722
12Урал1947812-1919
13Арсенал19541021-3719
14Ростов1846830-3518
15Уфа1937818-2816
16Химки1928916-3414

 

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