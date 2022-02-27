"Ахмат" победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного победил дома "Уфу" со счетом 2:1 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

В составе победителей голы забили Игорь Коновалов (51-я минута, с пенальти) и Александр Трошечкин (84) . У "Уфы" отличился Юрий Журавлев (45+1).

"Уфа" продлила серию без побед в чемпионате России до шести матчей. Последняя победа "Уфы" в чемпионате России была одержана в 13-м туре над "Ахматом" (1:0).

Ранее матчи "Ростова" с самарскими "Крыльями Советов", а также "Краснодара" с московским "Локомотивом", которые должны были пройти 27 февраля, были перенесены на неопределенный срок.

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. "Ахмат" занимает пятое место с 30 очками. В 20-м туре "Уфа" 6 марта в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", а "Ахмат" встретится дома с казанским "Рубином" 7 марта.