"Ахмат" победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного победил дома "Уфу" со счетом 2:1 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
В составе победителей голы забили Игорь Коновалов (51-я минута, с пенальти) и Александр Трошечкин (84) . У "Уфы" отличился Юрий Журавлев (45+1).
"Уфа" продлила серию без побед в чемпионате России до шести матчей. Последняя победа "Уфы" в чемпионате России была одержана в 13-м туре над "Ахматом" (1:0).
Ранее матчи "Ростова" с самарскими "Крыльями Советов", а также "Краснодара" с московским "Локомотивом", которые должны были пройти 27 февраля, были перенесены на неопределенный срок.
"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. "Ахмат" занимает пятое место с 30 очками. В 20-м туре "Уфа" 6 марта в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", а "Ахмат" встретится дома с казанским "Рубином" 7 марта.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|10
|Нижний Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|11
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|13
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|8
|18-28
|16
|16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14