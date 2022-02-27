{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой хоккей

Федерация хоккея Швейцарии и неназванные члены IIHF потребовали наложить санкции на ФХР

В частности, федерации требуют перенести из России чемпионат мира и молодежное мировое первенство
© EPA-EFE/MARK CRISTINO

ТАСС, 27 февраля. Федерация хоккея Швейцарии и неназванные ассоциации - члены Международной федерации хоккея (IIHF) потребовали от IIHF наложить санкции на федерации хоккея России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба швейцарской федерации.

Сообщается, что данное требование связано с ситуацией между Россией и Украиной. В заявлении, которое было отправлено на рассмотрение в IIHF, требуется исключить федерации хоккея России и Белоруссии из членов IIHF, а также отменить проведение в России молодежного чемпионата мира, который запланирован в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года, и чемпионата мира в Санкт-Петербурге в мае 2023 года.

Также отмечается, что сборная Швейцарии не будет проводить запланированный товарищеский матч с командой России в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года.

Летние олимпийские виды спорта
FIG отклонила протест Украины и допустила гимнастов России до участия в этапе Кубка мира
Соревнования пройдут в Дохе со 2 по 5 марта
FIG отклонила протест Украины и допустила гимнастов России до участия в этапе Кубка мира
Читать полностью