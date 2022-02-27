"Ливерпуль" обыграл "Челси" в серии пенальти в финале Кубка английской лиги

ТАСС, 27 февраля. Футбольный клуб "Ливерпуль" победил "Челси" в финале Кубка английской лиги. Матч проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были игроки "Ливерпуля" - 11:10. Последний удар в составе "Ливерпуля" реализовал вратарь Куивин Келлехер, единственный промах в серии допустил вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага, который отправил мяч выше ворот. Аррисабалага вышел на поле на 119-й минуте вместо Эдуара Менди.

"Ливерпуль" впервые с 2012 года и в девятый раз в истории стал обладателем Кубка английской лиги. По этому показателю клуб вышел на чистое первое место, опередив "Манчестер Сити", на счету которого восемь побед.

В чемпионате Англии "Челси" занимает третье место, набрав 50 очков после 25 сыгранных матчей. "Ливерпуль" идет вторым с 60 очками после 26 игр.