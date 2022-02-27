Две передачи Свечникова помогли "Каролине" победить "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 27 февраля. "Каролина" победила "Эдмонтон" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теуво Теравайнен (12-я минута), Себастьян Ахо (16). У "Эдмонтона" отличился Дерек Райан (25).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, всего он набрал 50 очков (22 шайбы + 28 передач) в 49 играх в текущем сезоне.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 78 очков в 52 матчах. "Эдмонтон" занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе с 61 очком после 53 игр.

Следующий матч "Каролина" проведет в гостях против "Детройта", "Эдмонтон" на выезде сыграет с "Филадельфией", обе встречи пройдут 2 марта.