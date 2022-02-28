"Зенит" попробует вернуть первое место в таблице чемпионата России в игре с "Рубином"

ТАСС, 28 февраля. Программа 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник матчем между санкт-петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином". Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 19:00 мск.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Лидирует московское "Динамо", которое в субботу победило на выезде "Химки" со счетом 3:0. В активе бело-голубых 39 очков в 19 играх. "Рубин" с 22 очками располагается на 11-й позиции.

24 февраля "Зенит" на выезде сыграл вничью с испанским "Бетисом" (0:0) в ответном матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках. Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2. Для "Рубина" матч с "Зенитом" станет первым официальным в 2022 году.

В первом круге "Зенит" на выезде выиграл у "Рубина" со счетом 3:1. Последний раз казанский клуб побеждал сине-бело-голубых в гостях 24 октября 2020 года, встреча завершилась со счетом 2:1. Оба матча с "Бетисом" пропустили голкипер "Зенита" Станислав Крицюк и защитник Деян Ловрен, которые продолжают восстановление от травм. Только в ответной встрече не сыграл полузащитник Далер Кузяев. За "Рубин" не сыграют полузащитник Михаил Костюков, который продолжает восстановление после перелома ноги, хавбек Хван Ин Бом и защитник Константин Нижегородов.

Тур стартовал в субботу четырьмя матчами. В этот день "Динамо" на выезде победило подмосковные "Химки", "Нижний Новгород" на своем поле выиграл у екатеринбургского "Урала" (1:0), "Сочи" дома оказался сильнее тульского "Арсенала" (2:0), "Спартак" уступил на домашней арене ЦСКА (0:2). В воскресенье "Уфа" на выезде уступила грозненскому "Ахматау" со счетом 1:2. Встречи "Краснодар" - "Локомотив" и "Ростов" - "Крылья Советов" были перенесены на неопределенный срок.