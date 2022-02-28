В сборной Швеции заявили, что ожидали более резкой позиции ФИФА в отношении команды России

ТАСС, 28 февраля. Шведская футбольная ассоциация не удовлетворена решением Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении сборной России. Об этом заявил президент ассоциации Карл-Эрик Нильссон, комментарий которого приводит шведский портал Fotbollskanalen.

"Понятно, что мы не удовлетворены этим решением, наша позиция не стала другой (ранее сборные Швеции, Польши и Чехии отказались играть с российской командой - прим. ТАСС), - сказал Нильссон. - У нас нет другого мнения, но мы бы хотели переговорить с федерациями футбола Польши и Чехии, чтобы дать ФИФА нашу реакцию. Мы ожидали более резкой позиции со стороны ФИФА".

В воскресенье ФИФА заявила, что российская команда будет выступать в соревнованиях под эгидой организации в качестве команды Российского футбольного союза, в матчах с ее участием не будут использоваться флаг и гимн страны, а домашние встречи команды будут проходить на нейтральных полях и без болельщиков.

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна сыграть против команды Польши 24 марта, игра должна была пройти в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.