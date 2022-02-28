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Футбол в Италии

"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел на первое место в чемпионате Италии

Неаполитанский клуб победил в гостях со счетом 2:1
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали и нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Описание
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали и нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле
© EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

ТАСС, 28 февраля. Футбольный клуб "Наполи" в гостях победил "Лацио" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата Италии.

В составе "Наполи" голы забили Лоренцо Инсинье (62-я минута) и Фабиан Руис (90+4). У "Лацио" отличился Педро (88).

"Наполи" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков и обойдя "Милан" по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается "Интер" с 55 очками и игрой в запасе.

"Лацио" занимает седьмое место в чемпионате, набрав 43 очка. В следующем туре "Наполи" сыграет с дома против "Милана" 6 марта, "Лацио" встретится в гостях с "Кальяри" 5 марта.

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