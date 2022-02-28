Шайба Бучневича и передача Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 28 февраля. "Чикаго" проиграл "Сент-Луису" со счетом 0:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бучневич забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне, также на его счету 27 результативных передач в 46 играх. Его партнер по команде форвард Иван Барбашев отметился точным пасом, он набрал 40 очков (16 шайб + 24 передачи) в 51 матче. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился.

"Сент-Луис" набрал 70 очков в 52 играх и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, "Чикаго" идет седьмым с 46 очками в 54 встречах.

В следующем матче "Сент-Луис" 3 марта в гостях сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго" днем позднее примет "Эдмонтон".

В другом матче игрового дня "Даллас" дома обыграл "Баффало" со счетом 4:2. В составе победителей шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов, результативной передачей отметился нападающий Александр Радулов.