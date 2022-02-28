"Виннипег" победил "Аризону" в матче НХЛ. Евгений Свечников набрал два очка

ТАСС, 28 февраля. "Аризона" проиграла "Виннипегу" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Адам Лаури (8-я минута), Евгений Свечников (11), Блэйк Уилер (44), Кайл Коннор (46, 59). У проигравших отличились Джейкоб Чикран (11), Барретт Хэйтон (17), Ник Ритчи (34).

Свечников также записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету 13 очков (пять шайб + восемь передач) в 43 играх текущего сезона.

"Виннипег" набрал 55 очков в 53 играх и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, "Аризона" идет последней с 32 очками в 53 встречах.

В следующем матче "Виннипег" 2 марта примет "Монреаль", "Аризона" днем позднее дома сыграет с "Колорадо".