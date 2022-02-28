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Сборные по футболу

Глава Польского футбольного союза назвал позорным решение ФИФА в отношении сборной России

Российская команда будет выступать в соревнованиях в качестве сборной Российского футбольного союза, в матчах с ее участием не будут использоваться флаг и гимн страны, а домашние встречи команды будут проходить на нейтральных полях

ТАСС, 28 февраля. Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша считает позорным решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить сборной России участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом он написал на своей странице в

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