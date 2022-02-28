Глава Польского футбольного союза назвал позорным решение ФИФА в отношении сборной России

Российская команда будет выступать в соревнованиях в качестве сборной Российского футбольного союза, в матчах с ее участием не будут использоваться флаг и гимн страны, а домашние встречи команды будут проходить на нейтральных полях