Шайба и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Коламбус" в матче НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (5-я минута), Джек Рословик (29), у победителей отличились Чад Руведел (20), Евгений Малкин (52) и Сидни Кросби (57).

ТАСС, 28 февраля. "Коламбус" проиграл "Питтсбургу" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин также записал на свой счет результативную передачу, всего в его активе 21 очко (девять шайб + 12 передач) в 19 играх в текущем сезоне. Защитник хозяев Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.

"Питтсбург" набрал 74 очка в 53 играх и занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Коламбус" идет пятым с 55 очками в 53 встречах.

В следующем матче "Питтсбург" 4 марта в гостях сыграет с "Тампой", "Коламбус" двумя днями ранее примет "Нью-Джерси".