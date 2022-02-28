"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Ванкуверу" в матче НХЛ. Панарин отметился точным пасом

ТАСС, 28 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Ванкуверу" со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Таннер Пирсон (4-я минута), Тайлер Майерс (20), Юхо Ламмикко (27), Мэттью Хаймор (36) и Элиас Петтерссон (58), у проигравших отличились Алексис Лафренье (50) и Райан Стром (55).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу, всего он набрал 56 очков (14 шайб + 42 передачи) в 48 матчах сезона. Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 29 бросков. Нападающий "Ванкувера" Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

"Рейнджерс" набрали 71 очко в 53 играх и занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Ванкувер" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе с 58 очками в 54 встречах.

В следующем матче "Рейнджерс" 3 марта примут "Сент-Луис", "Ванкувер" двумя днями ранее в гостях сыграют с "Нью-Джерси".