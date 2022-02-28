"Айлендерс" обыграли "Анахайм" в матче НХЛ. Сорокин сделал пятый шатаут в сезоне

Заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон (14-я минута), Кейси Сизикас (22), Энди Грин (52) и Киффер Беллоуз (56). Ворота "Айлендерс" защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 34 броска и оформил пятый шатаут в сезоне и восьмой - за двухлетнюю карьеру в НХЛ.

ТАСС, 28 февраля. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Айлендерс" занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 48 очков в 49 матчах. "Анахайм" с 59 очками в 55 встречах идет на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Айлендерс" 2 марта в гостях сыграют с "Колорадо", "Анахайм" в тот же день примет "Бостон".