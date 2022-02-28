ТАСС, 28 февраля. Россиянка Анна Калинская поднялась на 14 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Калинская смогла дойти до полуфинала турнира категории WTA 250 в мексиканской Гвадалахаре, что позволило ей подняться на 86-е место в мировом рейтинге. Россиянка Вероника Кудерметова поднялась на 24-е место, Дарья Касаткина - на 26-е, Людмила Самсонова - на 32-е. Анастасия Павлюченкова, которая из-за травмы колена не сможет принимать участие в турнирах до конца апреля - начала мая, сохранила 14-ю строчку.

Полька Ига Свёнтек, в субботу одержавшая победу на турнире категории WTA 1000 в Дохе, поднялась на четыре позиции и стала четвертой ракеткой мира. Финалистка соревнований в Дохе эстонка Анетт Контавейт поднялась на две позиции и впервые в карьере вошла в топ-5 рейтинга WTA, став пятой ракеткой мира.

Рейтинг WTA от 28 февраля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7 980 очков;

2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) - 5 073;

3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 853;

4 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 4 776;

5 (7). Анетт Контавейт (Эстония) - 4 721;

6 (4). Паула Бадоса (Испания) - 4 510;

7 (6). Мария Саккари (Греция) - 4 436;

8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 242;

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3 235;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) - 3 065;.

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 473;

24 (25). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 875;

26 (28). Дарья Касаткина (Россия) - 1 835;

32 (34). Людмила Самсонова (Россия) - 1 527;

50 (50). Екатерина Александрова (Россия) - 1 106;

71 (72). Варвара Грачева (Россия) - 902;

86 (100). Анна Калинская (Россия) - 791.