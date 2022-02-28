Воронежские власти выделят 382 млн рублей ФК "Факел" и ХК "Буран" в 2022 году

ВОРОНЕЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области направят в 2022 году из регионального бюджета на поддержку футбольного клуба "Факел" 260 млн рублей, а хоккейного клуб "Буран" - 122 млн рублей. Также клубам смогут оказать помощь и бизнесмены, сообщил в понедельник в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Моим решением в 2022 году бюджет региона поддержит "Факел" на сумму 260 млн рублей. Надеюсь, помогут и спонсоры. Хоккейный клуб "Буран" в этом году поддержим на сумму 122 млн рублей", - сообщил он.

Гусев добавил, что также надеется на помощь "Бурану" от бизнесменов. "Да, у "Бурана" в последние месяцы были объективные финансовые трудности, но мы их преодолеваем. Поэтому все предпосылки, что и воронежская хоккейная команда улучшит свои результаты, тоже есть", - сообщил глава Воронежской области.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, бюджет "Факела" на сезон-2020/21 составлял 260 млн рублей. По данным Государственной инспекции труда по Воронежской области, в начале февраля 2022 года после ее вмешательства 23 работникам хоккейного клуба "Буран" было выплачено более 800 тыс. рублей задолженности по заработной плате. Главный тренер "Бурана" Михаил Бирюков в декабре 2021 года заявлял о финансовых проблемах клуба, из-за которых хоккеистам и персоналу долгое время не могли выплатить зарплату.

"Факел" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), после 25 туров команда занимает второе место в турнирной таблице. Буран выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), регулярный сезон команда закончила на 24-м месте и не попала в плей-офф.

В нововсть внесена правка (10:40 мск) - передается с исправлением цифры в заголовке - правильно 382 млн рублей, в лиде - правильно 260 млн рублей.