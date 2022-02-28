Участок для строительства тренировочной базы по регби закрепят в новом генплане Сочи

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти намерены закрепить в генеральном плане Сочи участки для строительства тренировочной базы по регби, а также стадиона и полей по данному виду спорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский.

Новый генеральный план Сочи, который определит вектор развития города на 20 лет вперед, будет готов осенью 2023 года.

"По поручению помощника президента РФ Игоря Евгеньевича Левитина Федерация регби России планирует построить в нашем городе современную тренировочную базу со своим стадионом и полями, которые смогут посещать и сочинцы, - написал Копайгородский. - В первую очередь необходимо определиться с территорией. Есть предложения по участкам - закрепим их в новом генеральном плане".

Он добавил, что Сочи идеально подходит для этого вида спорта - заниматься здесь можно практически круглый год на открытом воздухе.

Копайгородский отметил, что в планах также закрепить в генплане и другие территории, где возможно строительство спортивных объектов, доступных для занятий всем жителям. "Задача сейчас - создавать и развивать все необходимые условия для активного образа жизни сочинцев", - пояснил он.