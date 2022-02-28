Восемь хоккеистов расторгли контракты с финским "Йокеритом"

ТАСС, 28 февраля. Финские хоккеисты Марко Анттила, Ханнес Бьёрнинен, Хенри Иконен, Юлиус Юнттила, Томми Кивистё, Калле Коссила, Отто Лескинен, а также чех Давид Скленичка расторгли контракты с финским клубом "Йокерит". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Контракты Марко Анттилы, Ханнеса Бьёрнинена, Хенри Иконена, Юлиуса Юнттилы, Томми Кивистё, Калле Коссилы, Отто Лескинена и Давида Скленички были расторгнуты по взаимному согласию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.

В турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" занял второе место, набрав 64 очка в 47 играх.