Голкипер "Айлендерс" Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

ТАСС, 28 февраля. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан первой звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В понедельник "Айлендерс" в гостях победили "Анахайм" (4:0), Сорокин отразил 34 броска и оформил свой пятый шатаут в текущем сезоне НХЛ.

Второй звездой дня признан австрийский нападающий "Далласа" Михаэль Раффль, в домашней игре против "Баффало" (4:2) забросивший две шайбы. Третьей звездой дня стал американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, отметившийся двумя шайбами в матче с "Аризоной" (5:3).