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Американский баскетболист Брэнтли покинул казанский УНИКС

Форвард выступал за казанский клуб с осени 2021 года

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Американский форвард Джаррелл Брэнтли покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Брэнтли покинул клуб", - сообщили в пресс-службе.

В клубе отказались как-либо комментировать уход игрока. Ранее Евролига обязала российские клубы проводить домашние матчи турнира на нейтральных площадках.

Брэнтли перешел в УНИКС осенью 2021 года. До этого он выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Юта".

Накануне стало известно, что расположение московского баскетбольного клуба ЦСКА покинули датский защитник Иффе Лундберг и грузинский форвард Торнике Шенгелия.

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