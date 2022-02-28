Американский баскетболист Брэнтли покинул казанский УНИКС

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Американский форвард Джаррелл Брэнтли покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Брэнтли покинул клуб", - сообщили в пресс-службе.

В клубе отказались как-либо комментировать уход игрока. Ранее Евролига обязала российские клубы проводить домашние матчи турнира на нейтральных площадках.

Брэнтли перешел в УНИКС осенью 2021 года. До этого он выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Юта".

Накануне стало известно, что расположение московского баскетбольного клуба ЦСКА покинули датский защитник Иффе Лундберг и грузинский форвард Торнике Шенгелия.