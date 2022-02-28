Российский футбольный союз категорически не согласен с санкциями ФИФА и УЕФА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) категорически не согласен с санкциями от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и допускает возможность оспорить их в суде. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок. Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать", - говорится в заявлении.

"Подобные действия вносят раскол в международное спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики. Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного права", - заявили в РФС.

В понедельник ФИФА и УЕФА договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.