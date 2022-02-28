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Слуцкий: иностранные футболисты "Рубина" остаются в команде

Главный тренер казанского клуба договорился с легионерами о том, что они продолжат играть за команду
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий договорился с легионерами о том, чтобы они остались в команде. Об этом он рассказал журналистам.

"В первый день с ними собрались, обсудили тему, договорились о том, что мы все вместе, пока позволяет ситуация. Больше к этой теме не возвращались", - сказал он.

В понедельник петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене". В понедельник Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций сообщили об отстранении от турниров под эгидой этих организаций всех российских команд на уровне клубов и национальных сборных.

"Как отразится на футболе решения ФИФА и УЕФА? Я думаю, что сейчас такое время, когда очень рад, что мы играли сегодня, у нас была счастливая возможность показать лучшие качества и недостатки. Важно иметь возможность всем футболистам демонстрировать свой уровень мастерства", - отметил Слуцкий.

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