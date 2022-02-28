Российские гандбольные клубы и сборные временно отстранены от европейских соревнований

ТАСС, 28 февраля. Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

"Европейская федерация гандбола сожалеет о последствиях для отдельных лиц, клубов и национальных команд и надеется, что восстановление мира позволит вернуться к рассмотрению вопроса", - говорится в заявлении пресс-службы.

Также временная дисквалификация коснется российских и белорусских арбитров и официальных лиц. EHF перенесла чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года. Оба мероприятия должны были пройти в Москве в июле 2022 года.