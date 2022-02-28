{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские гандбольные клубы и сборные временно отстранены от европейских соревнований

Также из Москвы были перенесены два европейских турнира

ТАСС, 28 февраля. Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

"Европейская федерация гандбола сожалеет о последствиях для отдельных лиц, клубов и национальных команд и надеется, что восстановление мира позволит вернуться к рассмотрению вопроса", - говорится в заявлении пресс-службы.

Также временная дисквалификация коснется российских и белорусских арбитров и официальных лиц. EHF перенесла чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года. Оба мероприятия должны были пройти в Москве в июле 2022 года. 

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Матчем "Динамо" - "Нижний Новгород" стартует стадия 1/8 финала Кубка России по футболу
Действующим победителем турнира является "Локомотив"
Читать полностью