Семак считает, что спорт должен быть вне политики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Спорт не имеет никакого отношения к политике, каждый атлет хочет заниматься своим любимым делом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак.

"Наше дело - делать свою работу, - сказал Семак. - Что касается справедливости или несправедливости, конечно, спорт никакого отношения к политике не имеет. Естественно, очень хочется, чтобы спорт был вне политики, чтобы у людей была возможность заниматься их любимым делом".

В понедельник "Зенит" на своем поле обыграл казанский "Рубин" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.