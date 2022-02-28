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Футбол в России

Ракицкий должен возобновить тренировки с "Зенитом" 1 марта

Как рассказал главный тренер команды Сергей Семак, украинский футболист попросил пару выходных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Украинский защитник футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий должен возобновить тренировки с командой 1 марта. Об этом журналистам рассказал главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак.

Украинский защитник в понедельник не принял участия в игре 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином" (3:2).

"Любой человек близко воспринимает происходящее, - сказал Семак. - Что касается Ракицкого, то он попросил пару дней выходных, чтобы решить задачи по личным вопросам. Он не принимал участия в игре, завтра должен быть на тренировке".

"Допускаю ли, что не сыграет за "Зенит"? Сложно сказать - у него еще три месяца контракта. Каждый человек принимает решение, которое устраивает его, близких. На сегодняшний день информация, что он попросил выходные, я пошел навстречу, а что будет дальше, не знаю", - добавил он.

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