"Спартак" не согласен с решением УЕФА об отстранении от участия в Лиге Европы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не согласен с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении от матчей 1/8 финала Лиги Европы против германского "Лейпцига", но вынужден ему подчиниться. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

"Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта. У "Спартака" миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру, наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их. Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться", - говорится в сообщении.

"Спартак" напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель группы C, где его соперниками были итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия". Москвичи и неаполитанцы набрали по 10 очков, но красно-белые расположились выше за счет результатов очных встреч (победы дома и на выезде со счетом 3:2 и 2:1 соответственно). Первый матч против "Лейпцига" должен был состояться 10 марта в Лейпциге, ответная встреча - 17 марта на нейтральном поле.