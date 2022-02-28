Карпин заявил, что надеется на скорейшую отмену санкций ФИФА и УЕФА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин надеется на скорейшую отмену санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Комментарий Карпина приводит служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, - значит ничего не сказать, - заявил Карпин. - Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на чемпионате мира 2022 года и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену".

В понедельник ФИФА и УЕФА договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта. Победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны были провести товарищескую встречу в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия. Сборные Польши, Швеции и Чехии ранее выступили с заявлением об отказе в проведении матчей против россиян.