Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё досрочно завершил сезон

ТАСС, 28 февраля. Пятикратный олимпийских чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё принял решение досрочно завершить выступления в сезоне-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской биатлонной ассоциации.

Биатлонист пропустит последние три этапа Кубка мира. На данный момент норвежец занимает пятое место в общем зачете соревнований.

"Последний год был особенно сложным с точки зрения соблюдения коронавирусных ограничений и тяжелой подготовки к Олимпиаде, - сказал Бё. - После Игр в Пхёнчхане у меня не было долгого отдыха, поэтому сейчас я беру отпуск. Я очень мотивирован на следующий олимпийский цикл".

"Мы уважаем решение Йоханнеса и понимаем, что последний год был напряженным. Он хочет оставаться в форме и уже поставил перед собой цель выиграть общий зачет Кубка мира в следующем сезоне", - заявил спортивный директор Норвежской биатлонной ассоциации Пер-Арне Ботнан.

Бё 28 лет, в его активе также две серебряные и бронзовая олимпийская награда, он является 12-кратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка мира.