Семак: футболисты "Зенита" Кузяев и Кержаков пропустили игру с "Рубином" из-за травм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" полузащитник Далер Кузяев и вратарь Михаил Кержаков пропустили домашний матч чемпионата России с казанским "Рубином" из-за травм. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Гол Сергеева принес "Зениту" победу в матче чемпионата России по футболу против "Рубина"

В понедельник петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".

"Михаил Кержаков на вчерашней тренировке получил повреждение, у него небольшое сотрясение. Самочувствие было далеко не оптимальным, поэтому его участие в игре было очень маловероятным исходя из травмы", - сказал Семак.

"Кузяев, я думаю, в ближайшие день-два уже начнет работать с командой, и уже в следующей игре или через одну встречу мы сможем его увидеть", - добавил он.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 41 очко в 19 матчах. Следующий матч подопечные Семака проведут дома 3 марта в 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "Камаза" из Набережных Челнов.