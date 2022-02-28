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Лига Европы

Анцелиович: "Спартак" может обжаловать в CAS исключение из Лиги Европы

Спортивный юрист отметила, что суд может создать специальную панель для ускоренного рассмотрения дела

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении клуба от участия в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом ТАСС рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

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В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения. Московский клуб должен был сыграть с германским "Лейпцигом" на этой стадии турнира.

"По общему принципу решение может обжаловать любая сторона, которая непосредственно затронута, да, они могут обжаловать в CAS. Спортивный арбитражный суд - достаточно неторопливая организация, но есть практика, что перед конкретными событиями, в частности на Олимпиаде, создается специальная панель", - сказала Анцелиович.

"Там дела рассматриваются в течение нескольких часов. Тут должно быть согласие сторон, если все стороны спора заинтересованы в ускоренном рассмотрении дела, то CAS технически может рассмотреть это дело за несколько дней", - добавила Анцелиович.

Первый матч против "Лейпцига" должен был состояться 10 марта в Лейпциге, ответная встреча - 17 марта на нейтральном поле.

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