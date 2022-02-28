Национальная хоккейная лига приостанавливает работу русскоязычных цифровых медиаресурсов

ТАСС, 28 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостанавливает работу своих русскоязычных соцсетей и цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Также лига не будет рассматривать Россию в качестве места проведения будущих соревнований. Такое решение связано с ситуацией вокруг России и Украины.

Ранее в понедельник Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о временном отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации, а также лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году в Омске и Новосибирске.