{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ
Обновлено 

Национальная хоккейная лига приостанавливает работу русскоязычных цифровых медиаресурсов

Также лига разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 28 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостанавливает работу своих русскоязычных соцсетей и цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Также лига не будет рассматривать Россию в качестве места проведения будущих соревнований. Такое решение связано с ситуацией вокруг России и Украины.

Ранее в понедельник Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о временном отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации, а также лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году в Омске и Новосибирске. 

Теги
НХЛ
Футбол в Италии
Гол и передача Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Сампдорию" в чемпионате Италии
Российский полузащитник провел первый матч после травмы, полученной 23 января
Гол и передача Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Сампдорию" в чемпионате Италии
Читать полностью