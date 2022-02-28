Игнатьев назвал неадекватными санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Решение отстранить российские футбольные команды от международных соревнований совершенно неадекватное, так как оно опровергает принцип аполитичности спорта. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

"Мое мнение однозначное - был опровергнут постулат, которого мы долгие годы придерживались, о том, что спорт вне политики, футбол вне политики, - сказал Игнатьев. - Оказалось, наоборот, поэтому я думаю, что это решение неадекватное, ненужное. Жалко, что наш футбол, сделавший многое для европейского и мирового футбола, потеряет какое-то время. Я надеюсь на благоразумие, что умные головы примут другое решение, способствующее развитию футбола не только в Европе, но и в нашей стране".

Игнатьев рассказал, какие последствия могут повлечь за собой санкции ФИФА и УЕФА. "Думаю, что в какой-то степени у игроков потеряется мотивация. Наверное, легионеры высокого уровня не захотят играть, учитывая, что наши команды не сыграют в Лиге чемпионов. Они будут делать выбор в пользу других стран, потому что футболистов привлекают турниры подобного ранга", - отметил собеседник агентства.