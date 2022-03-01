Матчем "Динамо" - "Нижний Новгород" стартует стадия 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 1 марта. Первый матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу пройдет во вторник. Московское "Динамо" на своем поле примет "Нижний Новгород", встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 20:00 мск.

Оба клуба как представители Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовали в Кубке России со стадии элитного группового раунда. Московская команда победила ставропольское "Динамо" (6:0) и "Оренбург" (3:0) в матчах группы 11. В группе 4 "Нижний Новгород" обыграл "Динамо-Барнаул" (1:0) и воронежский "Факел" (1:0). Клубы РПЛ проводили матчи на выезде.

Элитный групповой раунд заменил стадии 1/32 и 1/16 финала. Клубы Олимп - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) и Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2), прошедшие три этапа отбора, были распределены по 11 группам. На этой стадии в борьбу за Кубок России вступили 11 команд РПЛ. Петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив", казанский "Рубин" и "Сочи", которые по итогам прошлого сезона квалифицировались в еврокубки, начнут участие в турнире с 1/8 финала. Эти клубы проведут свои матчи дома.

Во вторник также должна была состояться встреча между калининградской "Балтикой" и "Чайкой" из Ростовской области. Однако совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и ФНЛ решила перенести матч на 3 марта. Решение о переносе было принято после обращения "Чайки", которая из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на юге страны не имела возможности добраться до Калининграда.

2 марта состоятся матчи "Алания" (Владикавказ) - "Арсенал" (Тула), "Сочи" - ЦСКА (Москва), "Спартак" (Москва) - "Кубань" (Краснодар). 3 марта пройдут встречи "Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск), "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград), "Зенит" - "Камаз" (Набережные Челны).

Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал нынешнего розыгрыша состоится 29 мая 2022 года. Место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.