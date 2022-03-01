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Мини-футбол

Скорович покинул пост главного тренера сборной России по мини-футболу

Тренер возглавлял сборную России с 2009 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сергей Скорович покинул должность старшего тренера сборной России по мини-футболу в связи с истечением контракта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Скорович возглавил сборную России в 2009 году, под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата мира (2016), четырежды завоевала серебряные медали чемпионатов Европы (2012, 2014, 2016, 2022) и один раз - бронзовые (2018).

Скоровичу 48 лет. С 2005 по 2011 год он возглавлял клуб "ВИЗ-Синара", с которым дважды выиграл чемпионат России, по разу - кубок страны и Кубок УЕФА.

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