Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Ваноли не планирует уезжать из России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли не собирается уезжать из России. Об этом ТАСС заявил агент итальянского специалиста Андреа Д'Амико.

"На данный момент нет никаких проблем. Собирается ли Ваноли уезжать из России? Нет", - сказал Д'Амико.

Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. 28 февраля МИД Италии опубликовал рекомендацию для находящихся в России на временной основе соотечественников, согласно которой тем следует заняться возвращением на родину.

"Спартак" после 19 туров занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. В дебютном матче Ваноли в московском клубе красно-белые со счетом 0:2 в субботу проиграли столичному ЦСКА. Следующий матч команда проведет 2 марта, в этот день она в Москве примет краснодарскую "Кубань" в рамках 1/8 финала Бетсити - Кубка России.