Бюджет Минспорта на 2022 год составит более 78 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бюджет Министерства спорта РФ в 2022 году составит 78 млрд 58,5 млн рублей. Об этом говорится в презентации бюджета министерства спорта, которая была опубликована на итоговом заседании коллегии ведомства.

Бюджет Минспорта в 2022 году будет увеличен по сравнению с 2021-м на 1,409 млрд рублей. Размер финансирования государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" составит более 71 млрд рублей. 5 млрд рублей из бюджета Минспорта на 2022 год будет выделено на госпрограмму "Научно-технологическое развитие Российской федерации", всего в бюджете будет заложено частичное финансирование семи госпрограмм.

В 2021 году финансирование госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" составляло 70,2 млрд рублей, всего в бюджет Минспорта было заложено частичное финансирование восьми госпрограмм.