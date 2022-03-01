Норвежская лыжная ассоциация уведомила FIS о недопуске россиян на соревнования в стране

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Норвежская ассоциация лыжных видов спорта уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране. Об этом телеканалу NRK ("Эн-эр-ко") сообщил президент Норвежской ассоциации лыжных видов спорта Эрик Рёсте.

"Мы надеялись, что FIS примет такое решение от имени всего лыжного спорта, но теперь не можем больше ждать. Поэтому сегодня мы заранее решили проинформировать FIS о том, что российским и белорусским спортсменам не разрешено стартовать на соревнованиях в Норвегии", - сказал Рёсте.

5-6 марта в Норвегии пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. В ближайшие несколько недель Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.