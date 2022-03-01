Рожков: паралимпийская команда, задержавшаяся в Италии, сможет прилететь в Пекин

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Паралимпийская команда спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), задержавшаяся в Италии, через Стамбул прилетит в Пекин. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Команда с ПОДА, которая застряла в Италии, из Венеции вылетает в Стамбул, оттуда - в Пекин. Греки так и не дали коридор "Аэрофлоту", - сказал Рожков.

В понедельник Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Кроме Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши, с которыми авиасообщение уже было закрыто, в обновленный список попали еще 27 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр. Всего будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта.