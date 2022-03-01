Паралимпийский комитет России консультируется с исполкомом МПК по вопросу участия в Играх

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в данный момент ведет консультации с исполкомом Международного паралимпийского комитета (МПК) по поводу участия российских спортсменов в Играх в Пекине. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства спорта России сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Мы проводим консультации с членами исполкома Международного паралимпийского комитета. Очень сложно вести разговор с членами исполкома, которые сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны правительств стран, которые они представляют, и со стороны наших основных конкурентов - сборных США, Германии и Украины", - сказал Рожков.

Игры пройдут с 4 по 13 марта в Пекине.