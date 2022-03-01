Украинский тренер Воронин покинул футбольный клуб "Динамо"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" и помощник главного тренера команды украинец Андрей Воронин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Воронин работал в тренерском штабе Сандро Шварца с октября 2020 года.

Также сообщается, что все футболисты команды на данный момент находятся в Москве.

В качестве футболиста Воронин выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2014 год. Он провел 87 матчей и забил 24 мяча. Также Воронин играл за германские "Майнц", "Фортуну", "Боруссию" из Мёнхенгладбаха, "Кёльн", "Герту", "Байер" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Украины Воронин провел 74 матча и забил восемь голов.

"Динамо" после 19 туров набрало 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче чемпионата бело-голубые 6 марта примут московский "Спартак". Во вторник "Динамо" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России на своем поле сыграет с "Нижним Новгородом".