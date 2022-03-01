Всемирная федерация регби отстранила российскую сборную от турниров организации

ТАСС, 1 марта. Исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) принял решение временно отстранить российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает пресс-служба World Rugby.

Также приостановлено членство Федерации регби России (ФРР) в World Rugby. Данные решения были приняты в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который в понедельник рекомендовал отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

25 февраля World Rugby приостановила организацию всех турниров и международных матчей на территории России на неопределенный срок.