Матыцин призвал оценить юридические основания санкций ФИФА и УЕФА к российскому футболу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российская сторона должна оценить юридические основания санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к профессиональному футболу в России. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я уже отметил, что надо внимательно проанализировать, получить официальные решения со стороны ФИФА и УЕФА, оценить юридические основания принятия решения. И после этого делать все возможное, чтобы защитить интересы российского спорта", - сказал Матыцин.

В понедельник ФИФА и УЕФА договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.