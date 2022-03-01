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Футбол в России

Московское "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу

Столичный клуб на своем поле разгромил "Нижний Новгород" со счетом 3:0
Футболисты "Динамо" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:0 победил "Нижний Новгород" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Встреча проходила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена".

Голами отметились Даниил Фомин (45+2, с пенальти), Вячеслав Грулев (55) и Федор Смолов (85, с пенальти).

Соперник "Динамо" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта. Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля.

Финал состоится 29 мая. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив".

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