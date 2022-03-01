{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Международный союз велосипедистов временно отстранил российские команды от соревнований

Временное отстранение также наложено на команды из Белоруссии

ТАСС, 1 марта. Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба UCI.

Российские и белорусские спортсмены, представляющие команды не из России и Белоруссии, смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе без национальной символики.

"Решение не вводить тотальный запрет на участие российских и белорусских спортсменов на всех международных мероприятиях основано на достижении баланса всех интересов. В частности, речь идет об учете договорных прав заинтересованных гонщиков и команд, а не о несправедливом наказании команд, не являющихся российскими или белорусскими. UCI просит организаторов, зрителей и участников уважать российских и белорусских гонщиков на гонках, в которых им разрешено участвовать", - говорится в заявлении UCI.

Временно отстранены российские команды "Газпром-Русвело", "Возрождение", а также Велосипедная команда Тулы. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря UCI.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
КХЛ
ЦСКА в овертайме обыграл "Локомотив" в первом матче серии плей-офф КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:3
ЦСКА в овертайме обыграл "Локомотив" в первом матче серии плей-офф КХЛ
Читать полностью