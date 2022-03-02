"Ницца" стала первым финалистом Кубка Франции по футболу

ТАСС, 2 марта. "Ницца" дома со счетом 2:0 обыграла "Версаль" и вышла в финал Кубка Франции по футболу.

Голы забили Амин Гуири (48-я минута), Каспер Дольберг (73). В финале "Ницца" сыграет с победителем матча между "Нантом" и "Монако". Встреча пройдет в среду.

"Ницца" вышла в финал Кубка Франции впервые с 1997 года. Тогда клуб стал победителем турнира в третий раз, ранее команда становилась обладателем кубка страны в 1952 и 1954 годах. В 1978 году "Ницца" уступила в финале турнира. В текущем розыгрыше команда на стадии 1/8 финала обыграла действующего обладателя трофея "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти, а в четвертьфинале - "Марсель" (4:1).

"Версаль" выступает в четвертом по силе французском дивизионе и впервые дошел до полуфинала Кубка Франции. В текущем сезоне команда занимает первое место в группе A четвертого дивизиона с 38 очками после 19 туров.

Финал Кубка Франции запланирован на 8 мая.