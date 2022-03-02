Голы Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

ТАСС, 2 марта. "Тампа" со счетом 5:2 обыграла "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Никита Кучеров (8-я минута), Брэйден Пойнт (15), Стивен Стэмкос (26), Кори Перри (37), Михаил Сергачев (50). У "Оттавы" отличились Тайлер Эннис (2), Зак Сэнфорд (4).

Кучеров также сделал результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 26 очков (10 шайб + 16 передач). Сергачев набрал 27 очков (3+24) за 48 игр. Выступающие за "Оттаву" защитники Артем Зуб и Никита Зайцев результативными действиями не отметились. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска.

"Тампа" набрала 76 очков в 52 играх и поднялась на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, "Оттава" идет шестой с 43 очками в 52 встречах.

В следующем матче "Тампа" примет "Питтсбург", "Оттава" в гостях встретится с "Флоридой". Обе игры пройдут 4 марта.