Хоккеисты Гранлунд и Плэтт покинули "Салават Юлаев"

ТАСС, 2 марта. Контракты форвардов уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" Джеффа Плэтта и Маркуса Гранлунда расторгнуты по обоюдному соглашению без выплат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я не хочу комментировать. Но я уехал из Уфы", - сказал Гранлунд финской телерадиокомпании Yle.

Плэтту 36 лет, помимо "Салавата Юлаева" в КХЛ он выступал за минское "Динамо" с 2008 по 2014 год, "Локомотив" (2014-2015), ЦСКА (2015-2016, 2016-2018), "Йокерит" (2018-2019) и "Автомобилист" (2019-2020). Он является лучшим снайпером среди легионеров в истории КХЛ, забросив 145 шайб. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Плэтт играл за "Коламбус" (2005-2007) и "Анахайм" (2007-2008). Также хоккеист представлял сборную Белоруссии, в составе которой выступил на четырех чемпионатах мира. В сезоне-2021/22 игрок набрал 10 очков (3 шайбы + 7 результативных передач).

28-летний Гранлунд подписал контракт с "Салаватом Юлаевым" в июле 2020 года. В сезоне-2019/20 выступал в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон", сыграв в 34 матчах и набрав 4 очка (3 шайбы + 1 результативная передача). В НХЛ он также выступал за "Калгари" и "Ванкувер", всего на его счету в лиге 335 матчей и 101 очко (58+43). На драфте НХЛ 2011 года он был выбран под 45-м номером во втором раунде "Калгари". В составе сборной Финляндии Гранлунд становился бронзовым призером на юниорском чемпионате мира (до 18 лет). Также в его активе золото Олимпийских игр 2022 года.

"Салават Юлаев" сыграет в серии первого раунда Кубка Гагарина с "Сибирью". Первый матч пройдет 2 марта в Уфе.