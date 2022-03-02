Ростовцев назвал некорректным решение Международного союза биатлонистов отстранить россиян

В среду исполком IBU принял решение временно отстранить российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

"Это очень грустно, мне кажется, что это абсолютно некорректно, - сказал Ростовцев. - Считалось, что спорт и политика идут рядом, но не перемешиваются. А тут налицо какие-то политические мотивы. Все это грустно, печально, очень жаль спортсменов, но нужно пережить это".

"У нас и так [внутренний] календарь достаточно насыщенный. Понятно, что сейчас будет сделана ставка на внутренний календарь, может, с участием каких-то других команд, может быть, той же сборной Белоруссии. Но все равно это не заменит опыт, когда ты участвуешь в Кубке мира. Но надеюсь, что все это в скором времени преобразуется", - добавил Ростовцев.

Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила о том, что сборная страны не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. В нынешнем сезоне запланированы еще три этапа Кубка мира: с 3 по 6 марта в Контиолахти (Финляндия), с 10 по 13 марта в Отепя (Эстония) и с 17 по 20 марта в Холменколлене (Норвегия). В Кубке IBU пройдут этапы в Ленцерхайде (Швейцария) 3-6 марта и в Риднау (Италия) 10-13 марта.